На строительстве электростанции на Николаевщине украли 170 млн гривен: детали схемы

12:32 02.06.2026 Вт
Десятки сделок получила компания, которая срывала сроки и начала процедуру банкротства
aimg Валерий Ульяненко
Фото: задержание участников коррупционной схемы (nabu.gov.ua)

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему на Ташлыкской ГАЭС, из-за которой государство потеряло почти 170 миллионов гривен.

Работы по достройке Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции в Николаевской области выполняла частная компания. Несмотря на систематический срыв сроков и начатую процедуру банкротства, должностные лица "Энергоатома" заключили с ней более 70 дополнительных соглашений, что позволило менять перечень, объемы и сроки выполнения работ.

В рамках одного из таких соглашений был приобретен комплект оборудования для автоматизированной системы управления ГАЭС стоимостью более 305 млн грн. Закупку провели через подконтрольную иностранную фирму, что позволило искусственно завысить стоимость оборудования на 170 млн грн.

Сейчас в деле фигурируют двое основных подозреваемых:

  • организатор схемы - фактический владелец ряда компаний;
  • экс-руководитель отдела обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" ГП "НАЭК "Энергоатом".

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Организатора коррупционной сделки задержали. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других возможных участников преступления.

Напомним, недавно СБУ и БЭБ разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств на госзакупках продовольствия для украинских военных. Убытки составили более 71 млн гривен.

Кроме того, НАБУ и САП разоблачили схему хищения 733 млн гривен при закупке Минобороны продуктов питания для ВСУ в 2022-2023 годах.

