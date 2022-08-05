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"Будівельник" заявився до європейської ліги

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П'ятниця 05 серпня 2022 13:05
"Будівельник" заявився до європейської ліги Фото: Тайм-аут "Будівельника" в сезоні 2021/22 (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Столичний "Будівельник" вирішив приєднатися до Північно-Європейської баскетбольної ліги (NEBL) на прийдешній сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Вітчизняний гранд потрапив до переліку учасників змагань. Наразі участь у Північно-Європейській баскетбольній лізі підтвердили 7 команд.

"Будівельник" стане дебютантом NEBL. Разом із ним старт у лізі візьмуть польські "Зелена Гура", "Старт Люблін", "Щецин" і "Сопот", естонський "ТалТех" і чеський "Брно". Торік у турнірі грали 8 клубів, а переможцем став польський "Анвіл".

Якщо цьогоріч кількість команд не зміниться, то всі команди зіграють між собою у два кола. За результатами основного етапу квартет найкращих команд визначить чемпіона у "фіналі чотирьох".

У сезоні 2022/23 "Будівельник" гратиме в кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів, звідки в разі невдачі перейде до Кубка Європи ФІБА. Також "гладіатори" повинні заявитися в чемпіонат України.

До слова, тренерський штаб оприлюднив ростер збірної України на період підготовки до відбору перед ЧС-2023.

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