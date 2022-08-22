"Будівельник" приєднався до чергової європейської ліги

Перелік турнірів на прийдешній сезон для столичного "Будівельника" поповнився Балканською лігою (БІБЛ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу .

"Гладіатори" обрали четвертий турнір на сезон 2022/23. До чемпіонату України, Ліги чемпіонів ФІБА та Європейської Північної баскетбольної ліги додалася Балканська ліга.

Цей турнір стартував у 2008 році. Торік у БІБЛ взяли участь 13 команд із Ізраїлю, Болгарії, Північної Македонії, Косова та Чорногорії. Чемпіонський титул здобув "Хапоель Галіль Еліон".

Новий розіграш Балканської ліги проведуть у звичному форматі двох груп по 6 команд. Старт сезону запланований на 11 листопада. Натомість "фінал чотирьох" зіграють наприкінця квітня 2023-го.

Раніше "Будівельник" отримав місце в Європейській Північній баскетбольній лізі на сезон 2022/23. Наразі до NEBL заявилися 4 польські клуби, 3 естонські колективи, 2 латвійські команди, чеський "Брно", литовський "Ювентус", ізраїльський "Іроні" та "Лондон Юнайтед".