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"Будівельник" приєднався до чергової європейської ліги

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Київ, Понеділок 22 серпня 2022 10:29
"Будівельник" приєднався до чергової європейської ліги Фото: "Будівельник" розпочав тренування перед новим сезоном (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Перелік турнірів на прийдешній сезон для столичного "Будівельника" поповнився Балканською лігою (БІБЛ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.

"Гладіатори" обрали четвертий турнір на сезон 2022/23. До чемпіонату України, Ліги чемпіонів ФІБА та Європейської Північної баскетбольної ліги додалася Балканська ліга.

Цей турнір стартував у 2008 році. Торік у БІБЛ взяли участь 13 команд із Ізраїлю, Болгарії, Північної Македонії, Косова та Чорногорії. Чемпіонський титул здобув "Хапоель Галіль Еліон".

Новий розіграш Балканської ліги проведуть у звичному форматі двох груп по 6 команд. Старт сезону запланований на 11 листопада. Натомість "фінал чотирьох" зіграють наприкінця квітня 2023-го.

Раніше "Будівельник" отримав місце в Європейській Північній баскетбольній лізі на сезон 2022/23. Наразі до NEBL заявилися 4 польські клуби, 3 естонські колективи, 2 латвійські команди, чеський "Брно", литовський "Ювентус", ізраїльський "Іроні" та "Лондон Юнайтед".

Нагадаємо, що українська збірна програла Фінляндії останній спаринг перед серією офіційних матчів.

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