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Баскетбольна збірна України в овертаймі програла останній спаринг перед відбором до ЧС-2023

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Гельсінкі, Четвер 18 серпня 2022 21:26
Баскетбольна збірна України в овертаймі програла останній спаринг перед відбором до ЧС-2023 Фото: Святослав Михайлюк став найрезультативнішим у складі збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Дошкульною поразкою від збірної Фінляндії завершився товариський матч національної команди України в Гельсінкі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

Фінляндія – Україна – 97:94 ОТ (16:20, 31:24, 15:27, 25:16, 10:7)

Перша чверть задала тон усій товариській зустрічі. Уже з першої 10-хвилинки на паркеті розпочалися гойдалки з постійною зміною лідера. Та орієнтовно від середини чверті українці перехопили ініціативу та завершили цей відрізок із +4 на свою користь.

Натомість друга чверть стала дзеркальним відображенням першої. Спершу українці повністю контролювали хід поєдинку та тримали збірну Фінляндії на безпечній відстані. Однак, господарі таки зуміли наздогнати "синьо-жовтих" і на велику перерву пішли лідером (47:44).

Гойдалки в третій 10-хвилинці знову стали прихильними до команди України. На піку підопічні Айнарса Багатскіса вели з +14 пунктів. Щоправда, під завісу чверті трохи розслабилися і підпустили фінів на відстань дев'яти очок.

Як виявилося, це був пролог до поразки у фінальній 10-хвилинці. Українці в якийсь момент просто "вимкнулися" з гри та замість перемоги з комфортним рахунком змушені були грати овертайм. Там знову "спалахнути" збірній України було важче, тож підійти в гарному настрої до офіційних матчів не судилося...

Найкращим у складі "синьо-жовтих" став Святослав Михайлюк. Український представник у НБА набрав 20 очок, оформив 3 підбирання і зробив 5 передач.

Тепер на збірну України очікують 2 поєдинки в кваліфікації до ЧС-2023. У Ризі 24 серпня "синьо-жовті" приймуть збірну Італії, а 27 серпня зіграють на виїзді проти збірної Ісландії.

Нагадаємо, що баскетбольна збірна України оновила тренерський штаб перед Євробаскетом-2022.

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