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Україна – Іспанія: Багатскіс обрав склад баскетбольної збірної на матч відбору до ЧС-2023

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Рига, Середа 06 липня 2022 19:58
Україна – Іспанія: Багатскіс обрав склад баскетбольної збірної на матч відбору до ЧС-2023 Фото: Підопічні Айнарса Багатскіса на тренуванні (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Антон Федорців

До заявки збірної України на перенесений поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу-2023 проти Іспанії тренерський штаб вніс 12 баскетболістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Визначився склад національної команди на матч із іспанцями. Поєдинок відбудеться в четвер, 7 липня, в латвійській Ризі.

Айнарс Багатскіс разом із помічниками відсіяв двох зайвих баскетболістів. До заявки на матч не потрапили два бігмени – В'ячеслав Петров і В'ячеслав Кравцов. Натомість повернулися в ростер оборонець Денис Лукашов і центровий Артем Пустовий.

Склад збірної України на матч проти Іспанії:

  • Ілля Сидоров
  • Денис Лукашов
  • Юсуф Санон
  • Віталій Зотов
  • Святослав Михайлюк
  • Павло Крутоус
  • Іван Ткаченко
  • Артем Ковальов
  • Сергій Павлов
  • В'ячеслав Бобров
  • Дмитро Скапінцев
  • Артем Пустовий

Україна – Іспанія: Багатскіс обрав склад баскетбольної збірної на матч відбору до ЧС-2023

Поєдинок Україна – Іспанія розпочнеться о 19:00 за київським часом. Турнірне становище команд у групі: Грузія – 10 очок (6 матчів), Іспанія – 9 (5), Україна – 8 (5), Північна Македонія – 6 (6).

Нагадаємо, що українська збірна обіграла македонців на виїзді в 6-му турі кваліфікації до Мундіалю.

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