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"Прометей" одолел "Бурсаспор" на выезде и вышел в лидеры группы Еврокубка

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Бурса, Среда 25 января 2023 21:12
"Прометей" одолел "Бурсаспор" на выезде и вышел в лидеры группы Еврокубка Фото: Баскетболисты "Прометея" во время паузы (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Непростой выездной победой завершился для "Прометея" со Слобожанского матч группового этапа баскетбольного Еврокубка против турецкого "Бурсаспора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, групповой этап, 12-й тур

"Бурсаспор" – "Прометей" – 92:94 (22:23, 26:27, 21:25, 23:19)

В стартовые минуты хозяевам удался классный рывок (8:0). Тем не менее, слобожанцы вовремя пришли в себя и сумели быстро выровнять положение. Ведущую роль сыграл Агада. Нигерийский защитник в стартовой четверти набрал 18 пунктов, обеспечив минимальное преимущество "Прометея".

Вторая 10-минутка прошла по тому же сценарию. Игра разбилась на микроэпизоды с большим количеством ошибок и неточных дальних бросков от обеих команд. Впрочем, "Бурсаспор" в течение львиной доли игрового времени вынужден был догонять отечественный гранд. Наконец, гандикап слобожанцев перед большим перерывом составил 2 пункта.

Активный дебют в третьей четверти с двумя трехочковыми Нидема позволил турецкой команде выйти вперед. На паркете ненадолго начались качели. "Прометей", однако, быстро вернул игру под свой контроль. В частности, вовремя взялся набирать очки атакующий защитник слобожанцев Стефенс (11 пунктов за четверть).

Шестиочковое преимущество перед решающим десятком минут, однако, не стало гарантией успеха "Прометея". Уже к середине четверти "Бурсаспор" благодаря агрессивной игре по обе стороны площадки нивелировал дефицит гостей. Но в игре нервов крепче оказались слобожанцы (94:92), а тот же Стефенс в течение минуты под занавес матча набрал 5 очков.

Пятая победа подряд "Прометея" позволила обойти "Бур" наверху группы A Еврокубка. Рекорд обеих команд – 8 побед, 4 поражения. По итогам тура сравниться с ними может "Ховентут". Испанский коллектив будет следующим соперником слобожанцев (1 февраля).

К слову, украинец Медведенко получил от "Лейкерс" чемпионские перстни вместо проданных на аукционе.

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