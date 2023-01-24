Двукратный победитель НБА Медведенко получил новые чемпионские перстни: какая причина
"Лос-Анджелес Лейкерс" передали украинцу Станиславу Медведенко новые награды чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации. Предыдущые легенда отечественного спорта продал на аукционе.
Об этом рассказал журналист The Athletic Йован Буха, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter обозревателя.
Звездный украинец пополнил коллекцию призов чемпионскими призами за сезоны 2000/01 и 2001/02 НБА. Летом он продал оригинальные награды ради благотворительности.
Медведенко тогда выручил свыше 250 тысяч долларов. Средства использовали на реабилитацию в Карпатах более пяти сотен детей из регионов, наиболее пострадавших от агрессии РФ против Украины. Часть денег передали поврежденным войной украинским спортивным школам.
Уроженец Киевской области Медведенко начал игровую карьеру в столичном "Будивельнике" в конце 90-х. В 2000-2006 гг. он защищал цвета "Лейкерс" и триумфовал с командой в двух сезонах НБА подряд. Завершил выступления за океаном в составе "Атланты" в сезоне 2006/07.
По окончании спортивной карьеры Медведенко занимался тренерской деятельностью и общественным активизмом. Был самовыдвиженцем на выборах в Верховную Раду IX созыва, а на местных выборах-2020 баллотировался в Киевсовет по списку "Голоса".
Lakers governor Jeanie Buss just presented Slava Medvedenko with replacement championship rings at a Lakers fan event after he sold his to help his home country of Ukraine fight the war against Russia. pic.twitter.com/qOdRWomV5w— Jovan Buha (@jovanbuha) January 24, 2023
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