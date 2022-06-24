"Орландо" обрав Банкеро під першим номером драфту НБА

76-та церемонія драфту Національної баскетбольної асоціації відбулася в Нью-Йорку. Аутсайдер сезону "Орландо Меджик" забрав до себе форварда "Дюк Блю Девілз" Паоло Банкеро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА .

19-річний італоамериканець обраний під першим номером драфту. Форвард "Дюка" був одним із фаворитів до проведення церемонії.

Банкеро висунув свою кандидатуру на драфт, попри можливість продовжити навчання в коледжі. На університетському рівні він у середньому набирав 17,2 очок, оформляв 7,8 підбирань і робив 3,2 передачі за матч.

Під другим номером "Оклахома" забрала центрового "Гонзаги" Чета Голмгрена (20 років, 213 см). Натомість третім "Г'юстон" обрав форварда "Оберна" Джабарі Сміта (19 років, 208 см).

Загалом у першому раунді обрали 30 баскетболістів. Ще 28 перспективних виконавців отримали команди НБА у другому раунді драфту.