Строительные работы в разгаре. В ВСУ рассказали об укреплении границы с Беларусью
Сейчас ситуация вблизи границы с Беларусью стабильная и контролируемая. Принимаются меры по подготовке дополнительных фортификационных укреплений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева.
Как рассказал Наев, северная граница Украины должна быть максимально укреплена. Контролируемая ситуация позволяет принять меры по подготовке дополнительных фортификационных укреплений, которые могут быть применены в случае ее обострения.
Как обустраивают оборонительные рубежи:
- создаются батальонные рубежи обороны, которые состоят из ротных и взводных опорных пунктов;
- к обустройству позиции привлекаются военные инженеры и подразделения добровольных формирований территориальных общин.
"Сейчас устраивается полевая фортификация: инженерной техникой выкапываются траншеи, которые затем обшиваются древесиной. Перекрываются щели и блиндажи. Затем сверху натягивается маскировочный комплект. Перед каждой позицией обустраиваются инженерные заграждения невзрывного типа - тетраэдры, колючая проволока, противотанковый ров", - пишет пресс-служба командования.
Фото: Строительные работы в разгаре. Наев рассказал об укреплении границы с Беларусью (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Как пояснил начальник Сарненской районной военной администрации Александр Кохан, задачей местных жителей является обеспечение материальной части дела, начиная от древесины, соответствующей техники с горючим, а также необходимых специалистов.
Роль Беларуси в войне России против Украины
Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали территории.
В частности в течение войны россияне использовали Беларусь для нанесения ударов по нашей стране.
Вражеские ВРГ
В октябре "Центр национального сопротивления" предупреждал о том, что в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области прибыли спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ.
Также в декабре сообщалось о росте активности вражеских ВРГ на границе с Харьковской и Сумской областями.
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