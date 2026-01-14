RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Дом Сикорского в Киеве отреставрируют уже в этом году: там появится музей

В восстановленном доме планируют открыть музей (фото: facebook.com.AmiDPerov)
Автор: Василина Копытко

В Киеве реставрируют дом Игоря Сикорского уже в этом году. В нем откроют музей, посвященный жизни и изобретениям авиаконструктора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение памятникоохранника Дмитрия Перова в Facebook.

Реставрация памятника национального значения

Дом планируют реставрировать за инициативы Министерства обороны Украины, Министерства культуры и Фонда Пилипа Орлика.

"Соответствующее соглашение Министерство подписало с Фондом Пилипа Орлика, который занимается вопросами сохранения украинского культурного наследия. Фонд должен обеспечить проведение реставрационных работ на памятнике", - написал Перов.

Дом Сикорского по адресу Ярославов Вал, 15б возведен в 1904 году как флигель усадьбы семьи изобретателя. Сейчас он имеет охранный статус памятника истории национального значения, но долгие годы стоял заброшенным и постепенно разрушался.

Фонд Пилипа Орлика обеспечит проведение всех реставрационных работ.

Игорь Сикорский: изобретатель вертолета и мировой экспортер

Игорь Сикорский известен как создатель первого в мире вертолета и основатель компании Sikorsky Aircraft, которая до сих пор производит вертолеты для разных стран мира, сохраняя высокие стандарты качества.

Музей в Киеве призван популяризировать его вклад в мировую авиацию и украинское научное наследие.

Борьба за дом

Дом много лет стоял в запущенном состоянии. В 2000 году усадьбу передали в аренду на 49 лет благотворительному фонду "Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского", который обязывался отреставрировать здание. Впрочем, никаких ремонтных работ проведено не было, и объект продолжал разрушаться.

В 2016 году решением Киевского апелляционного хозяйственного суда дом вернули в собственность Министерства обороны Украины.

Несмотря на предоставление статуса памятника истории национального значения в 2018 году, еще в 2017-м экспертная комиссия признала усадьбу аварийной. Ситуацию усугубили несколько пожаров, которые повредили техническое состояние здания.

С 2021 года столичные власти пытались вернуть усадьбу в собственность территориальной громады Киева. О планах восстановления памятника неоднократно заявлял городской голова Виталий Кличко. К защите дома также присоединились общественные активисты, в частности сообщество "Дом Сикорского".

Читайте также о том, что в Киеве костел Святого Николая в Киеве передали в бесплатно в долгосрочное пользование римско-католической громаде. Соответствующее решение было официально представлено 6 января. В 2021 году этот костел сильно пострадал из-за пожара и все время стоял не восстановлен.

В 2024 году святыня получила повреждения в результате ракетной атаки РФ в Голосеевском районе Киева. Тогда были выбиты окна, разрушены витражи и поврежден фасад. Ударной волной также пострадали соседние здания, в частности Национальный дом музыки и бизнес-центр "Торонто".

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСикорский