Дома под Киевом: где предлагают бюджетное жилье, а где цены бьют рекорды

Обуховский район остается лидером по стоимости и площади частных домов в Киевской области. Медианная цена здесь достигает 280 тысяч долларов, что значительно превышает показатели столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "ЛУН".
Согласно аналитическим данным, цены на загородную недвижимость существенно зависят от направления. Самые высокие ценники зафиксированы на южном и западном подступах к столице.
В Вышгородском районе медианная цена составляет 120 тысяч долларов, в Фастовском - 119 тысяч, а в Бучанском - 117 тысяч. Несколько доступнее восточное направление: в Бориспольском районе за дом просят около 105 тысяч долларов, а в Броварском - 85 тысяч.
Интересно, что лидерство Обуховского района по цене обусловлено не только престижностью направления, но и габаритами объектов. Медианная площадь дома здесь составляет 208 кв. м, тогда как в Киеве этот показатель - 175 кв. м.
Для сравнения, в Белоцерковском районе, где жилье является самым доступным, медианная площадь составляет лишь 79,2 кв. м. В других популярных районах (Бучанском, Броварском) площадь колеблется в пределах 120 кв. м.
