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Отключат ли отопление в Киеве досрочно: что говорят в мэрии

Киев, Понедельник 10 марта 2025 21:54
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Отключат ли отопление в Киеве досрочно: что говорят в мэрии Фото: в КГГА рассказали, отключат ли отопление в Киеве досрочно (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве в конце этой и в начале следующей недели будет наблюдаться похолодание и возможный температурный минус. Однако как только погода стабилизируется, это позволит отключить отопление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, отключение отопления в жилом секторе зависит от температурных показателей, поскольку важно сохранить комфортные условия проживания и безопасное функционирование систем теплоснабжения в домах.

В конце этой и в начале следующей недели будет наблюдаться похолодание и возможный температурный минус, поэтому решение о завершении отопительного сезона необходимо принимать, учитывая эти факторы.

"Киев имеет одну из крупнейших систем теплоснабжения в Европе: почти 3 тысячи километров тепловых сетей, сотни источников теплоснабжения. Масштаб теплоэнергетического комплекса делает его достаточно инертным с точки зрения включения или отключения тепла. Эти процессы, как правило, занимают ориентировочно до недели. Теплоснабжающие предприятия города постоянно мониторят температуру наружного воздуха и перспективный прогноз. Как только погода стабилизируется, это даст нам возможность отключить отопление", - отметил он.

Кроме того, по словам Пантелеева, отсутствие отопления повлечет увеличение потребления электроэнергии и ее возможного дефицита из-за объемов повреждений украинской энергосистемы.

Он напомнил, что город всегда ориентируется на температурные показатели во время начала и завершения отопительного сезона, стараясь максимально рационально использовать энергоресурсы, и позаботиться о том, чтобы киевляне не платили лишнего за тепло. Например, прошлый отопительный сезон завершили 28 марта.

Завершение отопительного сезона в Украине

В связи с потеплением города Украины начали пересматривать график отопительного сезона. В некоторых регионах уже определились с датами его завершения, а в других - пока ограничивают подачу тепла только в дневное время.

Подробнее о том, когда завершится отопительный сезон в разных регионах Украины, - в материале РБК-Украина.

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КГГА Киев Отопительный сезон
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