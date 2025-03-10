Отключат ли отопление в Киеве досрочно: что говорят в мэрии

В Киеве в конце этой и в начале следующей недели будет наблюдаться похолодание и возможный температурный минус. Однако как только погода стабилизируется, это позволит отключить отопление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, отключение отопления в жилом секторе зависит от температурных показателей, поскольку важно сохранить комфортные условия проживания и безопасное функционирование систем теплоснабжения в домах.

В конце этой и в начале следующей недели будет наблюдаться похолодание и возможный температурный минус, поэтому решение о завершении отопительного сезона необходимо принимать, учитывая эти факторы.

"Киев имеет одну из крупнейших систем теплоснабжения в Европе: почти 3 тысячи километров тепловых сетей, сотни источников теплоснабжения. Масштаб теплоэнергетического комплекса делает его достаточно инертным с точки зрения включения или отключения тепла. Эти процессы, как правило, занимают ориентировочно до недели. Теплоснабжающие предприятия города постоянно мониторят температуру наружного воздуха и перспективный прогноз. Как только погода стабилизируется, это даст нам возможность отключить отопление", - отметил он.

Кроме того, по словам Пантелеева, отсутствие отопления повлечет увеличение потребления электроэнергии и ее возможного дефицита из-за объемов повреждений украинской энергосистемы.

Он напомнил, что город всегда ориентируется на температурные показатели во время начала и завершения отопительного сезона, стараясь максимально рационально использовать энергоресурсы, и позаботиться о том, чтобы киевляне не платили лишнего за тепло. Например, прошлый отопительный сезон завершили 28 марта.