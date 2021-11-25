Чи буде війна в Україні: позиція Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова до війни. Однак, чи настане вона поки невідомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в ефірі "Право на владу".
"Чи Готова Україна? Так. Чи буде війна? На сьогодні це питання відкрите, але ми повинні до цього бути готові. Ми до цього готувалися досить довго. Для нас це не було несподіванкою", - сказав Данілов.
За словами Данілова, у Путіна велике бажання сісти за стіл переговорів з президентом США Джо Байденом, "бажано в цьому році, і домовитись про те, що він тут буде панувати".
"І зараз та істерія, яка сьогодні нагнітається з боку РФ це все в контексті того, що вони мають домовитися. Що буде, якщо вони не домовляться? Які дії Путіна - важко сказати", - зазначив Данілов.
"З 15 січня по 15 лютого - місяць, де ми очікуємо морози і вони нас лякають, що нібито буде енергетична криза і вони на цьому тлі будуть роздмухувати ситуацію, у нас на сьогодні ситуація під контролем", - зазначив секретар РНБО.
Данілов додав, що ніхто не каже, що загроз немає.
"Загроза, поки є РФ, є завжди. Мова йде про пряме вторгнення. Для того, щоб було пряме вторгнення мають відбутися певні речі. Цих речей на сьогодні немає. Чи будуть вони завтра - будемо дивитися. Країна готується. Україна є напоготові", - повідомив він.
Данілов зазначив, що наші громадяни тут нікого не чекають.
Нагадаємо, раніше Данилов заявив, що Україна готова протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій.
Зазначимо, у розвідці США озвучили план Росії щодо можливого вторгнення в Україну.
Як повідомляло РБК-Україна, США намагаються відмовити президента РФ Володимира Путіна від нападу на Україну.