Білий дім відмовляє Путіна від нападу на Україну, - NYT
Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена намагається відрадити президента Росії Володимира Путіна від нападу на Україну. Зокрема, Білий дім розробляє санкції проти Росії за такі дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
За даними видання, адміністрація Байдена зосереджена на дипломатичних каналах, щоб стримати і переконати Путіна від вторгнення в Україну.
"У кінцевому підсумку це може включати другу особисту зустріч між Байденом і Путіним. Минулого тижня офіційний представник Кремля заявив, що Вашингтон і Москва обговорюють можливість проведення ще одного саміту. Адміністрація Байдена вважає, що продовження діалогу з Путіним важливе для того, щоб зупинити його від дій проти України", - йдеться в матеріалі.
При цьому наголошується, що американські чиновники спільно з країнами-партнерами розробляють кроки за російські провокації, включаючи нові економічні санкції.
"У нас є представники адміністрації в Європі, які намагаються узгодити, якими будуть ці економічні заходи",- сказала Андреа Кендалл-Тейлор, експерт з Росії з Центру нової американської безпеки, яка консультувала перехідну команду Байдена.
За її словами, такі заходи можуть включати санкції щодо російських банків і виробників енергії, а також суверенного боргу країни.
"Американські і британські чиновники обговорювали введення більш жорстких санкцій проти людей, близьких до Путіна, включаючи деякі заходи, які розглядалися, але були відкладені після того, як агенти Москви використовували нервово-паралітичну речовину при спробі вбити колишнього співробітника російської розвідки у Великобританії у 2018 році", - йдеться в матеріалі видання.
Нагадаємо, раніше американська розвідка відкрила плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну.
Крім того, Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до нападу в кінці січня-початку лютого. Названо можливі сценарії російського наступу.