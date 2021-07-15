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Що буде з цінами в Україні в найближчий рік: прогноз бізнесу

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Україна, Четвер 15 липня 2021 12:23
Що буде з цінами в Україні в найближчий рік: прогноз бізнесу Фото: інфляційні настрої бізнесу поліпшуються другий квартал поспіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,2%. Інфляційні настрої бізнесу поліпшуються другий квартал поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2021 року.

Що буде з цінами в Україні в найближчий рік: прогноз бізнесу

За даними опитування, 54,2% респондентів прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 7,5%.

Що буде з цінами в Україні в найближчий рік: прогноз бізнесу

Чергове опитування НБУ було проведено з 5 травня по 2 червня 2021 року серед керівників 687 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Відзначимо, в I кварталі 2021 року керівники українських підприємств очікували зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни у червні 2021 року порівняно з груднем 2020 року в середньому зросли на 6,4%. За останній рік інфляція склала 9,5%.

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