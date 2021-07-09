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Інфляція в червні залишилася на рівні 9,5%: як змінилися ціни

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П'ятниця 09 липня 2021 17:21
Інфляція в червні залишилася на рівні 9,5%: як змінилися ціни Фото: інфляція в Україні продовжує перевищувати прогнозний рівень (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Інфляція в Україні в червні 2021 року в річному вимірі залишилася на рівні 9,5%, а в порівнянні з травнем 2021 знизилася до 0,2%. З початку року зростання цін склало 6,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

Інфляція в червні залишилася на рівні 9,5%: як змінилися ціни

Ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в червні знизилися на 0,1%. Найбільше (на 16,0%) подешевшали яйця. На 2,8-0,4% знизилися ціни на фрукти, овочі, молоко, сало, свинину. У той же час на 3,4-0,4% подорожчали соняшникова олія, риба та продукти з риби, рис, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, сири, продукти переробки зернових, яловичина, масло, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, в тому числі на тютюнові вироби - на 1,2%, алкогольні напої - на 0,7%.

Інфляція в червні залишилася на рівні 9,5%: як змінилися ціни

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося в основному за рахунок підвищення плати за утримання будинків і прибудинкових територій на 1,0%, природний газ - на 0,7%.

Ціни на транспорт зросли на 1,0% в першу чергу за рахунок подорожчання проїзду в залізничному і автодорожньому пасажирському транспорті на 5,3% і 2,4% відповідно.

Інфляція в червні залишилася на рівні 9,5%: як змінилися ціни

Нагадаємо, до цього інфляція в Україні різко прискорилася в травні.

Як заявили в НБУ, вона прискорилася за рахунок істотного подорожчання природного газу і соняшникової олії.

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