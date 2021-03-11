НБУ назвав причини стрибка цін в Україні

У лютому 2021 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 7,5%. Це насамперед пов’язано з суттєвішим, ніж очікувалося, подорожчанням окремих продуктів харчування та палива.

Як зазначається в огляді, у лютому збільшилися темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 7,2% р/р). Вагомим чинником прискорення цін у відповідній групі товарів стало подальше перенесення ефектів від нижчих минулорічних врожаїв в Україні та у світі. Зокрема, продовжила стрімко дорожчати соняшникова олія, а також продукти її переробки.

Темпи подорожчання непродовольчих товарів залишилися на рівні попереднього місяця (2,6% р/р). З одного боку, сповільнилося підвищення цін на фармацевтичну продукцію, автомобілі, а також поглибилося падіння цін на товари для особистого догляду, засоби для чищення та іграшки. З іншого - прискорилося зростання вартості побутової техніки, меблів, ювелірних виробів та зменшилося падіння цін та на домашній текстиль електроніку. Зниження цін на одяг та взуття сповільнилося, йдеться в огляді.

Крім того, темпи зростання вартості послуг незначно прискорилися (до 6,9% р/р). Посилення споживчого попиту та збільшення виробничих витрат, у тому числі на оплату праці, пришвидшили подорожчання послуг закладів громадського харчування, туристичних, фінансових та медичних послуг, а також оренди житла та водійських курсів. Водночас сповільнилося подорожчання кабельного телебачення та інтернету.

Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося (до 9,7% р/р). Унаслідок скорочення виробництва та збільшення вартості кормів значно подорожчало м’ясо, насамперед курятина та яловичина, а також молоко та яйця. Через високі світові ціни й гірші врожаї цукрового буряку та пшениці відчутніше подорожчали цукор і борошно. Через скорочення запасів швидше дорожчали яблука, а ціни на банани відновили зростання вслід за зростанням імпортних цін через неврожай у основних країнах-виробниках. Крім того, сповільнилося здешевлення овочів борщового набору через зменшення їх запасів, йдеться в огляді.

Зростання адміністративно регульованих цін прискорилося (до 12,1% р/р). Ціни на алкоголь продовжили зростати, зокрема через підвищення мінімальних цін на ігристі вина в січні. Попри подальше зниження тарифів газопостачальними компаніями, темпи зростання вартості природного газу збільшилися за рахунок ефекту низької бази порівняння. Подорожчання газу в попередні періоди вплинуло на вартість гарячої води та опалення.

Зростання цін на паливо відновилося (на 4,4% р/р порівняно з падінням на 4,7% р/р у січні) через підвищення світових цін на нафту та збереження високого попиту з боку населення, зазначили в НБУ.