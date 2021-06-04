Що буде з цінами на продукти в Україні до кінця року: прогноз експертів

Як зазначив глава аналітичного департаменту ІК Eavex Capital Дмитро Чурін, вже є очікування, що збір зернових і соняшнику в Україні в цьому році повинен бути на високому рівні. "Відповідно, це має допомогти утримати ціни на хлібобулочні вироби та соняшникову олію на сьогоднішніх позначках або навіть призвести до певного зниження ціни в межах 10%", - сказав він.

Те, що останнім часом зростання цін досягло рівня, коли стало помітним широкому колу споживачів, на думку аналітика ІК Concorde Capital Євгенії Охтирка, може призвести до уповільнення зростання попиту. Іншими словами, високі ціни почнуть відлякувати покупців, що і стримає їх подальше зростання.

До того ж найближчим часом на цінах на продукти можуть відбитися суто літні сезонні фактори, коли через зростання пропозиції вартість товарів знижується. "Однак бували і роки, коли дефляція в літні місяці була відсутня. Такий сценарій можливий і цього року. Тим більше що уряд має плани скористатися літньою дефляцією для підвищення комунальних тарифів. Це може нівелювати ефект зниження цін на продукти харчування", - міркує аналітик Concorde Capital.

Нинішнє прискорення інфляції носить тимчасовий характер і вже в першому півріччі ціни повернуться в цільовий коридор НБУ 5% ± 1 п. п., вважає керівник департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук. Це, як вважає економіст, відбудеться завдяки високому врожаю зернових, олійних та інших культур, а також зниженню світових цін.

Високі ціни на зовнішніх ринках - це, з одного боку, причина для зниження попиту, але з іншого - привід збільшити виробництво. І цей момент, каже Ніколайчук, FAO враховує у своїх прогнозах щодо розширення площ під сільськогосподарські культури, зокрема, під зернові. "Саме тому в другій половині року можна очікувати поступове зниження цін як через фактори з боку попиту, так і через пропозицію",-вважає він.

Крім того, за словами економіста, в Україні очікується певний ефект від посилення монетарної політики НБУ, яка дозволить повернути інфляцію до цільового діапазону наступного року. Зокрема, підвищення облікової ставки в цьому році з 6% до 7,5% позначається на зміцненні гривні.