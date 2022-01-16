Суд вже у понеділок. Порошенко повертається до України: що відомо

Суд призначено на понеділок

Печерський райсуд Києва призначив судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для Порошенка на 17 січня. Початок заплановано на 11:00.

Захист Петра Порошенка вимагав призначити суд з обрання запобіжного заходу на 17 січня. У Держбюро розслідувань підтримали такий варіант і заявили, що сподіваються на те, що колишній президент сумлінно поставиться до процесуальних зобов'язань і самостійно з'явиться до суду.

Зазначимо, за даними джерел РБК-Україна, прокуратура попросить для Порошенка арешт із заставою в 1 млрд гривень.

Коли повернеться Порошенко

Петро Порошенко може повернутися вранці 17 січня. Він стверджував, що саме в понеділок хоче зустрітися з генеральним прокурором Іриною Венедіктовою і прийти до суду. Очікується, що він повернеться літаком з Варшави, який приземлиться в аеропорту Києва ім. Сікорського о 09:00.

Чому поїхав

Історія з врученням підозри Порошенку почалася ще 17 грудня 2021 року. Тоді він відмовився отримати повістку про візит до ДБР, де йому могли оголосити підозру, а через кілька годин стало відомо, що він їде в нібито заздалегідь заплановане закордонне турне.

За версією слідства, Порошенко купив квиток на рейс до Стамбула тільки ввечері 17 грудня, що спростовує заяву його захисту про заздалегідь заплановану поїздку. Проте 20 грудня підозру йому відправили поштою, він офіційно перебуває в статусі підозрюваного.

На даний момент відомо, що в січні Печерський райсуд заарештував майно, яке належить Порошенку. А в ДБР вже допустили можливість перехресного допиту з ще одним фігурантом "вугільної справи" - нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

У чому підозрюють колишнього президента

За даними слідства, в 2014-2015 роках Порошенко в змові з іншими чиновниками і представниками вищого керівництва Росії сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР " і"ДНР". Зокрема, підконтрольним бойовикам підприємствам виплачувалися гроші за постачання вугілля.

Розслідування йде за ч.1 і ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України. Максимальне покарання за цими статтями - позбавлення волі на 15 років з конфіскацією.

У Службі безпеки України зазначають, що основу підозри Порошенка складають свідчення свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи та інші докази. У тому числі й стенограма засідання РНБО, на якому тодішній президент нібито дав доручення зірвати контракти на постачання вугілля з ПАР.