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Зеленський дав пораду ЄС, як пережити зиму, попри газовий шантаж РФ

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Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 23:04
Зеленський дав пораду ЄС, як пережити зиму, попри газовий шантаж РФ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Глава держави порекомендував країнам ЄС підготувати роботу своїх енергосистем без будь-якого постачання енергоносіїв з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

Зеленський заявив, що Росія продовжує шантажувати ЄС у галузі енергетики.

"Знову обмежується постачання газу через Північний потік та знову звучать абсурдні заяви, що щось можна компенсувати через Північний потік-2. Ці потоки потрібні Росії не для постачання газу, а для постачання проблем у Європу", - сказав президент.

Також Зеленський підкреслив, що чим довше Росія буде на світовому енергоринку, тим довше не буде стабільності на цьому ринку. Найкращим способом пережити будь-яку зиму є підготовка свої власних енергетичних систем до існування без постачання енергії з РФ.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що це літо стане найтрагічнішим, якщо ядерний шантаж на ЗАЕС продовжиться.

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