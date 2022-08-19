Зеленський дав пораду ЄС, як пережити зиму, попри газовий шантаж РФ

Зеленський заявив, що Росія продовжує шантажувати ЄС у галузі енергетики.

"Знову обмежується постачання газу через Північний потік та знову звучать абсурдні заяви, що щось можна компенсувати через Північний потік-2. Ці потоки потрібні Росії не для постачання газу, а для постачання проблем у Європу", - сказав президент.

Також Зеленський підкреслив, що чим довше Росія буде на світовому енергоринку, тим довше не буде стабільності на цьому ринку. Найкращим способом пережити будь-яку зиму є підготовка свої власних енергетичних систем до існування без постачання енергії з РФ.