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Росія втрачає газовий важіль впливу на Європу, - Bank of America

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Брюссель, Вівторок 02 серпня 2022 11:58
Росія втрачає газовий важіль впливу на Європу, - Bank of America Фото: Росія більше не зможе тиснути на Європу за допомогою газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія втрачає можливість впливати на Європу за допомогою газу. Bank of America попередив, що Кремль може використовувати цей фактор для створення кризи найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

"Газовий важіль Росії слабшає, тому країна може вирішити використовувати його до того, як втратить його", - зазначають у банку.

Bank of America повідомив, що ситуація з газом в Європі швидко змінюється від поганого сценарію до ще гіршого.

За даними банку, після зниження потужності газопроводу "Північний потік-1" до 20% накопичених запасів до зимового періоду може виявитися недостатньо. Тому в даний час ЄС планує широкомасштабне нормування попиту.

Ціни на ф'ючерси на природний газ на TTF наблизилися до позначки в 200 євро за мегават-годину (204 долара), що недалеко від 300 євро, досягнутих в березні.

"У міру зростання песимізму щодо поставок з Росії спотові і форвардні ціни на природний газ в Європі встановлюються в більш високому діапазоні", - йдеться в повідомленні Bank of America.

Разом з тим країни-члени ЄС досягли політичної угоди Про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.

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