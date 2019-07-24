Хто буде в Раді 9 скликання: результати виборів

Більшість місць в парламенті отримають депутати від партії "Слуга народу"
Попередні результати позачергових парламентських виборів свідчать про те, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.
Згідно з даними обробки 99,39% протоколів, також визначилися переможці в 163 мажоритарних округах з 199.
Таким чином, на даний момент відомо, що в парламенті будуть представлені:
Крім того, в Раду проходять 42 самовисуванця, 5 кандидатів від "Опозиційного блоку", по одному від "Свободи", партій "Біла Церква разом" і "Єдиний центр".
Списки прохідних кандидатів в депутати:
Як повідомляло РБК-Україна, за попередніми результатами виборів у Верховну раду, на даний момент вже відомі переможці в 163 мажоритарних округах з 199.
Нагадаємо, що за чинним законом, за партійними списками обирають половину складу Верховної ради - 225 депутатів. Ще 199 депутатів отримають мандати мажоритарних округах.