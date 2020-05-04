Буде відповідальність: Аваков розповів про порушення в гіпермаркетах та ресторанах

Поліція зафіксувала порушення у гіпермаркетах та ресторанах під час карантину, за що буде відповідальність. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсена Аваков на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, за останній час поліція склала 10 тис. 330 протокола про порушення карантинних норм.

"В тому числі, ми провели за останні три дні перевірку 162 будівельних супермаркетів, в тому числі "Епіцентр", "Нова лінія" та інші. Зараз маємо протоколи про порушення. В тому числі, 94 протоколи по супермаркетам, 29 протоколів по "Епіцентр", 140 протоколів по об’єктам харчування", - розповів він.

Зокрема, в торгівельних центрах "Епіцентр" та "Нова лінія" були випадки, при яких торгували меблями та предметами електроніки, що не передбачено умовами карантину.

"Тому тут буде відповідальність", - заявив Аваков.

Також в Києві під час карантину виявили роботу одразу кількох ресторанів.

"В тому числі ресторани в місті Києві: "Виноградний Хутір", "Моншер", "Велюр", "Фабіус". Всі ці ресторани на наш погляд порушили вимоги карантину. Має місця адміністративні протоколи, вважаю, що суди нас підтримають в цьому", - заявив Аваков.

Нагадаємо, раніше журналісти проекту Bihus.Info виявили, що ресторан народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр" продовжує працювати, попри карантин.