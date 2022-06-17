Чи буде відповідь? Росія відреагувала на рішення України щодо безвізу

Росія не планує вводити візи для громадян України. Згадали про "родичів з України, які потребують підтримки".

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, повідомляє РБК-Укрїна з посиланням на Ітерфакс .

На питання, чи Москва вводитиме візи для українців, Слуцький сказав: "А навіщо? У нас там маса родичів в Україні, людей, які розраховують на нашу допомогу. Уявіть, що ми займатимемося тим самим", - зазначив Слуцький.

Нагадаємо, кабінет міністрів запроваджує візовий режим із Російською Федерацією. Нові правила набудуть чинності вже з 1 липня цього року.

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що введення візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату.

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