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Що буде з курсом гривні до долара цього тижня: прогноз аналітика

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Україна, Середа 09 лютого 2022 06:45
Що буде з курсом гривні до долара цього тижня: прогноз аналітика Фото: курс долара буде падати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після досягнення наприкінці січня семирічного мінімуму гривня за минулий тиждень відновила позиції до 28,12 грн/долар. За поточних умов очікується, що гривня продовжить поступовий рух до укріплення й цього тижня.

Про це РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Як зазначив аналітик, загальне зниження гостроти заяв про можливу агресію Росії й активізація продавців валюти дозволили курсу гривні посилитися на 2% за минулий тиждень. Тож із початку року гривня ослабла відносно долара на помірні 3,1% та укріпилася на 2,7% порівняно із піковим падінням, зафіксованим 27 січня цього року.

"Збільшення пропозиції при загальному зменшенні обсягу торгів свідчить про зменшення побоювань подальшої ескалації агресії Росії і зниження девальваційних очікувань. Тому експортери збільшили присутність на валютному ринку, тоді як попит гравців, що агресивно купували валюту, вже було задоволено. Нерезиденти навіть зменшили темпи виходу з ОВДП, тож і з їхнього боку попит на валюту теж знизився", - повідомив він.

Котович наголосив, що збалансованість валютного ринку покращилася, загальні обсяги торгів зменшилися, а обсяг пропозиції зріс і навіть переважав попит. Особливо це було помітно минулого понеділка, коли НБУ викупив із ринку 178 млн доларів у резерви. Всього за тиждень у резерви було викуплено майже 334 млн доларів іноземної валюти.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 31 січня - 4 лютого 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 333,7 млн доларів. При цьому вперше з початку року НБУ не продавав валюту.

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