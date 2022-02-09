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Что будет с курсом гривны к доллару на этой неделе: прогноз аналитика

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Украина, Среда 09 февраля 2022 06:45
Что будет с курсом гривны к доллару на этой неделе: прогноз аналитика Фото: курс доллара будет падать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После достижения в конце января семилетнего минимума гривна за прошедшую неделю восстановила позиции до 28,12 грн/доллар. При текущих условиях ожидается, что гривна продолжит постепенное движение к укреплению и на этой неделе.

Об этом РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Как отметил аналитик, общее снижение остроты заявлений о возможной агрессии России и активизация продавцов валюты позволили курсу гривны укрепиться на 2% за прошедшую неделю. Поэтому с начала года гривна ослабла по отношению к доллару на умеренные 3,1% и укрепилась на 2,7% по сравнению с пиковым падением, зафиксированным 27 января этого года.

"Увеличение предложения при общем уменьшении объема торгов свидетельствует об уменьшении опасений дальнейшей эскалации агрессии России и снижении девальвационных ожиданий. Поэтому экспортеры увеличили присутствие на валютном рынке, тогда как спрос игроков, агрессивно покупавших валюту, уже был удовлетворен. Нерезиденты даже сбавили темпы выхода из ОВГЗ, поэтому и с их стороны спрос на валюту тоже снизился", - сообщил он.

Котович отметил, что сбалансированность валютного рынка улучшилась, общие объемы торгов уменьшились, а объем предложения вырос и даже преобладал над спросом. Особенно это было заметно в прошлый понедельник, когда НБУ выкупил с рынка 178 млн долларов в резервы. Всего за неделю в резервы было выкуплено почти 334 млн долларов иностранной валюты.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 31 января - 4 февраля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 333,7 млн долларов. При этом впервые с начала года НБУ не продавал валюту.

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