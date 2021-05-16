Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз на тиждень

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-0,6%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 27,72 до 27,63 грн (-0,3%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,74/27,76 до 27,56/27,58 (-0,6%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,65 / 27,84 до 27,53/27,71 (-0,4%/-0,5%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,7% до 0,6% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою.