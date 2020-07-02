Що буде з гривнею: аналітик дав прогноз до кінця тижня

Цього тижня обмінний курс гривні залишиться у звичному коридорі 26,5-27 гривень/долар. Не варто очікувати суттєвих коливань курсу після сплати щомісячних податків, яка завершилася 30 червня, а також завершення червневого відшкодування ПДВ.

Про це РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Значні обсяги викупу валюти НБУ залишили курс гривні у межах уже звичного коридору з невеликими коливаннями. Усього за минулий тиждень гривня посилилася до 26,7 гривень/долар, і цього тижня має всі шанси залишитися в межах коридору 26,5-27 гривень/долар", - вважає Котович.

За минулий тиждень НБУ викупив 424,5 млн доларів на ринку, зазначив він. Продавцями валюти, на його думку, навряд чи були нерезиденти, які продовжили скорочувати свій портфель ОВДП.

"Це могли бути валютні кошти НАК "Нафтогаз України", призначені для сплати дивідендів. Але важливим є саме присутність НБУ на ринку та згладжування коливань курсу", - переконаний аналітик.

Нагадаємо, НБУ протягом червня купив на міжбанківському валютному ринку 1 155,0 млн доларів та не проводив інтервенції з продажу валюти.

Таким чином, червень став третім місяцем після квітня і травня, коли НБУ викуповував валюту в резерви, витрачену для погашення ажіотажного попиту у березні.

Як повідомило РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 22-26 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 424,50 млн доларів.