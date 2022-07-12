Що буде в іспиті на отримання громадянства України: відповідь Шмигаля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єра Дениса Шмигаля.

За його словами, на засіданні уряду було підтримано відповідне протокольне доручення. Зокрема, Мін'юст і МВС мають підготувати і внести на розгляд проекти законів про комплексний іспит.

"Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити та затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та основ Конституції України", - зазначив Шмигаль.