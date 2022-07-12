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Що буде в іспиті на отримання громадянства України: відповідь Шмигаля

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Кабінет міністрів доручив підготувати законопроекти про введення іспиту для отримання громадянства України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єра Дениса Шмигаля.

За його словами, на засіданні уряду було підтримано відповідне протокольне доручення. Зокрема, Мін'юст і МВС мають підготувати і внести на розгляд проекти законів про комплексний іспит.

"Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити та затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та основ Конституції України", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про введення іспиту для отримання громадянства і доручив опрацювати питання в Кабінеті міністрів.

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Денис Шмигаль