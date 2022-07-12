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Что будет в экзамене на получение гражданства Украины: ответ Шмыгаля

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров поручил подготовить законопроекты о введении экзамена для получения гражданства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьера Дениса Шмыгаля.

По его словам, на заседании правительства было поддержано соответствующее протокольное поручение. В частности, Минюст и МВД должны подготовить и внести на рассмотрение проекты законов о комплексном экзамене.

"Кроме того, Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и основам Конституции Украины", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о введении экзамена для получения гражданства и поручил проработать вопрос в Кабинете министров.

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Денис Шмыгаль