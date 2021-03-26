Україна відновить постачання вакцини з Індії: Степанов назвав терміни

Постачання в Україну вакцини від коронавірусу CoviShield можуть відновитися вже у квітні. Київ все ще не отримав дозволу на експорт вакцини з Індії.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" .

"У нас за всіма укладеними контрактами здійснена повністю передплата. Наприклад, CoviShield ми мали отримати 1,5 млн доз по переплаченому контракту. Зараз ми не отримали дозволу уряду Індії на експорт тієї кількості, яку замовили. Нам потрібна не компенсація, нам потрібна вакцина в кінцевому підсумку. Думаю, ми почнемо отримувати її у квітні", - сказав він.

Як зазначив міністр, "зараз у світі просто зриваються постачання вакцин, терміни, графіки, попри контракти".

Нагадаємо, Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Інші країни не зможуть її отримати до тих пір, поки населення Індії не буде вакциновано.

Раніше повідомлялося, що з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини Sinovac Biotech. Вакцину зареєстрували в Міністерстві охорони здоров'я України ще 10 березня.

Також ми писали, що в Україну вже прибула перша партія вакцини з Китаю в кількості майже 2 мільйони доз.