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Буде дорого коштувати: США і НАТО пригрозили РФ наслідками у разі вторгнення в Україну

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Брюссель, Середа 12 січня 2022 17:15
Буде дорого коштувати: США і НАТО пригрозили РФ наслідками у разі вторгнення в Україну Фото: США і НАТО пригрозили РФ наслідками у разі вторгнення в Україну (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вторгнення в Україну дорого обійдеться Росії. США і НАТО готові ввести санкції, які будуть дорого коштувати російській економіці і фінансовій системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника держсекретаря США Венді Шерман.

За її словами, якщо Росія ухилятиметься від переговорів, це означатиме, що Москва ніколи серйозно і не мала наміру слідувати шляхом дипломатії.

"Тому ми з союзниками колективно готуємося до будь-яких варіантів розвитку подій. Ми сьогодні в черговий раз прямо сказали Росії: якщо РФ далі вторгнеться в Україну, вона зіткнеться з наслідками, які будуть набагато більшими, ніж в 2014 році", - підкреслила Шерман за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

Також вона додала, що на переговорах з європейськими партнерами йшлося про координацію економічних санкційних заходів, які "будуть дорого коштувати російській фінансовій та економічній системі"

"Це Росія повинна зробити свій вибір: деескалація і дипломатія або конфронтація і наслідки. Ми розраховуємо, що російські делегації на переговорах з НАТО і ОБСЄ оповістять про це президенту Володимиру Путіну, який, як ми всі сподіваємося, вибере мир і безпеку", - уточнила Шерман.

Вона додала, що це тільки попередні розмови, а не переговори як такі. "Ми сказали росіянам, що їх пропозиції на зразок заборони на розширення НАТО, його звуження до меж 1997 року, виведення військ і т.д. - є спочатку неприйнятними для нас", - зазначила заступник держсекретаря.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО. Учасники обговорили ситуацію на кордоні України, загрозу вторгнення РФ і запропоновані Москвою "гарантії безпеки".

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