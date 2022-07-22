Що буде з доларом після підвищення офіційного курсу НБУ на 25%: прогноз аналітика

"Тепер, коли курс приведений у відповідність з ринковими реаліями, можна очікувати збалансування валютного ринку, адже багато експортерів, які в останні місяці притримували долари, не бажаючи їх міняти за сміховинним курсом, прийдуть на ринок з продажем заробленої валюти", - сказав він.

За його словами, "якщо всі переконаються, що валютний ринок збалансований, для чого буде потрібно кілька тижнів, і що він буде триматися на такому рівні досить довго, то не виключено, що відновиться попит на ОВДП серед іноземців".

Паращій зазначив, що Мінфін для цього вже зробив важливий крок, піднявши ставки за річними ОВДП з 11% до 14%. Відновлення попиту на папери серед нерезидентів, як вважає співрозмовник, дозволить Нацбанку відновити нарощування золотовалютних резервів, а уряду залучати гроші на відкритому ринку.

Водночас аналітик вважає рішення девальвувати гривню лише через 5 місяців після заморозки запізнілим, оскільки для підтримки "неадекватного реаліям" офіційного курсу (29,25 гривень/долар при ринковому 36-37 гривень/долар) було витрачено майже 12 млрд доларів з резервів.