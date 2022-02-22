У Зеленського заявили, що Росія зруйнувала "Мінськ". Чекають жорстких санкцій від Заходу

Росія, визнанням так званих Донецької та Луганської "народних республік", зруйнувала Мінські угоди. На ці дії Москви повинна бути принципова реакція Заходу, включаючи економічні санкції.

"Станом на 22 лютого бачимо певну локалізацію ескалаційних ризиків на тій же частині території України, яка не контролювалася державою і де тривали бойові дії. Це ще раз доводить правильність аргументів президента (Володимира - ред.) Зеленського у спілкуванні з партнерами, коли українська сторона зазначала, що закінчити війну на Донбасі означає ліквідувати основне джерело ескалаційних ризиків для Сходу Європи", - сказав Подоляк.

Він підкреслив, що Росія зруйнувала мінський переговорний формат і існуючі домовленості. За його словами, це стало можливо через недостатній тиск партнерів України саме на російську сторону для того, щоб Москва виконувала свою частину зобов'язань.

"Тому тепер питання полягає в тому, щоб побачити досить потужну, солідарну реакцію партнерів. На демонстративних ескалаційних кроках Росії повинна бути принципова політична і економічна реакція Заходу", - додав радник глави ОП.

Визнанням "ЛДНР" Росія перевіряє Захід

Подоляк додав, що своїми діями Росія фактично відчуває здатність заходу довести свою силу. Він зазначив, що на Донбасі тривають провокаційні обстріли, руйнування соціальної та енергетичної інфраструктури. Відповідальність за це несе Росія, яка вже не тільки де-факто, а й де-юре визнала факт агресії проти України.

"Але щоб ця відповідальність була - Захід повинен діяти принципово. Жорсткі і негайні санкції проти російських системоутворюючих банків, галузеві санкції, обмеження руху капіталу. Щоб подальша війна стала такою дорогою для агресора, що фактично неможливо. Але що далі? При цьому слід зберігати напрямки для діалогу", - підкреслив Подоляк.

Радник глави ОП додав, що це питання не тільки України, а й партнерів. Вони, за його словами, повинні визначити такий формат подальшого діалогу щодо безпекової ситуації та гуманітарних питань, який може бути результативним.

"Залучення сторони-ініціатора ескалації з визнанням квазіреспублік до фактичної юридичної відповідальності має бути частиною обов'язково переговорного процесу щодо забезпечення безпеки", - сказав Подоляк.