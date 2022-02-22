Путін: мінських угод більше не існує, ми визнали "ДНР" і "ЛНР"

"Зусиллями нинішньої київської влади все було зведено нанівець, тому мінські домовленості були вбиті ще задовго до вчорашнього визнання "народних республік" Донбасу... Керівництво України публічно почало заявляти, що не збирається виконувати ці угоди, що тут сказати. І перші особи про це заявили, що ж далі чекати?... Тепер мінських угод не існує, чого їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих утворень?", - заявив Путін.