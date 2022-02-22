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Путін: мінських угод більше не існує, ми визнали "ДНР" і "ЛНР"

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Москва, Вівторок 22 лютого 2022 18:33
Путін: мінських угод більше не існує, ми визнали "ДНР" і "ЛНР" Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін заявив, що мінських угод щодо мирного врегулювання ситуації більше не існує. Особливо після російського визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Зусиллями нинішньої київської влади все було зведено нанівець, тому мінські домовленості були вбиті ще задовго до вчорашнього визнання "народних республік" Донбасу... Керівництво України публічно почало заявляти, що не збирається виконувати ці угоди, що тут сказати. І перші особи про це заявили, що ж далі чекати?... Тепер мінських угод не існує, чого їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих утворень?", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що Росія зруйнувала мінські угоди визнанням так званих ЛДНР.

Водночас Німеччина та Франція на Раді безпеки ООН закликали Росію виконувати мінські угоди.

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Володимир Путін ДНР ЛНР Мінські угоди
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