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"Буде великий спротив". Україна готує програму cashless вслід за paperless

Автор: Олександр Білоус

Міністерство цифрової трансформації готує в Україні програму безготівкових розрахунків (cashless). Президент України Володимир Зеленський вважає, що програмі чинитимуть великий спротив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час виступу в Стенфордському університеті (США).

"Ми розробляємо з міністром програму cashless, я думаю, це буде великий прорив, це буде великий супротив, але найголовніше - результат і бажання цього", - сказав президент.

Відзначимо, за даними НБУ, українці все менше знімають гроші в банкоматах. За січень-березень частка безготівкових операцій за сумою становила 61% від усіх операцій із картками (торік - 54,6%).

Нагадаємо, на початку серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що повний перехід всіх публічних державних послуг в режим paperless в Україні закінчиться через три місяці. Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення публічних послуг в онлайн.

Міністерство цифрової трансформації в Україні очолює Михайло Федоров.

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Володимир Зеленський