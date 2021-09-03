"Будет большое сопротивление". Украина готовит программу cashless вслед за paperless

"Мы разрабатываем с министром программу cashless, я думаю, это будет большой прорыв, это будет большое сопротивление, но самое главное - результат и желание этого", - сказал президент.

Отметим, по данным НБУ, украинцы все меньше снимают деньги в банкоматах. За январь-март доля безналичных операций по сумме составила 61% от всех операций с карточками (в прошлом году - 54,6%).

Напомним, в начале августа премьер-министр Денис Шмігаль сообщил, что полный переход всех публичных государственных услуг в режим paperless в Украине закончится через три месяца. Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе публичных услуг в онлайн.

Министерство цифровой трансформации в Украине возглавляет Михаил Федоров.