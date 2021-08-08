ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шмигаль назвав точний термін переходу України в режим paperless

Новость на русском →
Україна, Неділя 08 серпня 2021 17:15
Шмигаль назвав точний термін переходу України в режим paperless Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що повний перехід всіх публічних державних послуг в режим paperless в Україні закінчиться через три місяці. Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення публічних послуг в онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шмигаля у Facebook.

"Україна перейде в режим "без паперів" через три місяці. Цього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація буде міститися в електронних реєстрах", - написав він.

За словами прем'єра, перехід в режим "без паперів" допоможе збільшити кількість публічних електронних послуг і мінімізувати корупційну складову при їх отриманні.

"Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на прийняття рішень", - підкреслив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що кожен другий українець скористався щонайменше однією державною електронною послугою протягом минулого року. Серед найпопулярніших-отримання паспортів і послуги на порталі і в додатку "Дія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль услуги Україна
NEWS
У Львівській області виявили сім випадків" Дельта " штаму
У Львівській області виявили сім випадків" Дельта " штаму
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація