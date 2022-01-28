Буде блокування "Північного потоку-2": Франція попередила РФ через Україну

Європейський Союз готує санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну. Вони мають на увазі серед іншого блокування газопроводу "Північний потік - 2".
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RTL.
Він зазначив, що це один з контрзаходів, покликаних показати Росії, що військовий конфлікт в Україні несе для неї серйозні ризики.
"Це також йдеться про, наприклад, блокування газопроводу "Північний потік-2", - заявив міністр.
Нагадаємо, Німеччина попередила РФ Про санкції проти "Північного потоку-2".
Раніше США попередили Росію, що у разі вторгнення в Україну "Північний потік-2" не запрацює.
Крім того, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз швидко прийме пакет санкцій проти Москви, однак вони не повинні зачіпати "Північний потік-2" і постачання газу.