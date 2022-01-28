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Буде блокування "Північного потоку-2": Франція попередила РФ через Україну

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Париж, П'ятниця 28 січня 2022 10:08
Буде блокування "Північного потоку-2": Франція попередила РФ через Україну Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Європейський Союз готує санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну. Вони мають на увазі серед іншого блокування газопроводу "Північний потік - 2".

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RTL.

Він зазначив, що це один з контрзаходів, покликаних показати Росії, що військовий конфлікт в Україні несе для неї серйозні ризики.

"Це також йдеться про, наприклад, блокування газопроводу "Північний потік-2", - заявив міністр.

Нагадаємо, Німеччина попередила РФ Про санкції проти "Північного потоку-2".

Раніше США попередили Росію, що у разі вторгнення в Україну "Північний потік-2" не запрацює.

Крім того, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз швидко прийме пакет санкцій проти Москви, однак вони не повинні зачіпати "Північний потік-2" і постачання газу.

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Північний потік-2 Франція Україна Російська Федерація
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