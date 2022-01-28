Буде блокування "Північного потоку-2": Франція попередила РФ через Україну

Європейський Союз готує санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну. Вони мають на увазі серед іншого блокування газопроводу "Північний потік - 2".

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на RTL .

Він зазначив, що це один з контрзаходів, покликаних показати Росії, що військовий конфлікт в Україні несе для неї серйозні ризики.

"Це також йдеться про, наприклад, блокування газопроводу "Північний потік-2", - заявив міністр.