Зеленський: сьогодні в Україні вирішується майбутнє європейської безпеки
Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні майбутнє європейської безпеки вирішується в Україні. Глава держави додав, що обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом юридичні гарантії захисту України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського з Олафом Шольцом.
"Саме в Україні сьогодні вирішується майбутня архітектура європейської безпеки, невід'ємною частиною якої є наша країна", - сказав Зеленський.
За його словами, під час переговорів із німецьким канцлером обговорювалися ключові підходи до створення архітектури безпеки в Європі. Також лідери говорили про необхідність закласти в неї конкретні юридичні гарантії, які здатні захистити Україну.
Нагадаємо, раніше у президента РФ Володимира Путіна заявили, що відмова України від вступу до НАТО допоможе переговорам щодо так званих "гарантій безпеки".
Зазначимо, що напередодні Зеленський запросив президента США Джо Байдена приїхати в Україну, оскільки цей візит допоможе деескалації ситуації на кордоні.