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Зеленський: сьогодні в Україні вирішується майбутнє європейської безпеки

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 16:07
Зеленський: сьогодні в Україні вирішується майбутнє європейської безпеки Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні майбутнє європейської безпеки вирішується в Україні. Глава держави додав, що обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом юридичні гарантії захисту України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського з Олафом Шольцом.

"Саме в Україні сьогодні вирішується майбутня архітектура європейської безпеки, невід'ємною частиною якої є наша країна", - сказав Зеленський.

За його словами, під час переговорів із німецьким канцлером обговорювалися ключові підходи до створення архітектури безпеки в Європі. Також лідери говорили про необхідність закласти в неї конкретні юридичні гарантії, які здатні захистити Україну.

Нагадаємо, раніше у президента РФ Володимира Путіна заявили, що відмова України від вступу до НАТО допоможе переговорам щодо так званих "гарантій безпеки".

Зазначимо, що напередодні Зеленський запросив президента США Джо Байдена приїхати в Україну, оскільки цей візит допоможе деескалації ситуації на кордоні.

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Володимир Зеленський Олаф Шольц
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