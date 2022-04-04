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Ми не робитимемо пауз для пошуку злочинців, – Зеленський про різанину в Бучі

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Київська область, Понеділок 04 квітня 2022 16:26
Ми не робитимемо пауз для пошуку злочинців, – Зеленський про різанину в Бучі Фото: Наслідки воєнних злочинів у Бучі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винуватців воєнних злочинів РФ на території Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Україна 24.

"Ми не будемо робити жодних пауз, щоб знайти всіх злочинців. І це в принципі, я вважаю, на користь цивілізації, бо якщо ми не знайдемо вихід цивілізований, то ви знаєте наших людей – вони знайдуть нецивілізований вихід", – заявив Зеленський.

Раніше президент розповів про тисячі закатованих окупантами українців. Він пообіцяв, що світ обов'язково визнає воєнні злочини РФ геноцидом.

Спецпризначенці Нацполіції 2 квітня почали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі. Натомість міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, зокрема, підлітків.

До слова, Сполучені Штати вимагатимуть відсторонення РФ із Ради ООН з прав людини.

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