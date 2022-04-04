Ми не робитимемо пауз для пошуку злочинців, – Зеленський про різанину в Бучі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Україна 24 .

"Ми не будемо робити жодних пауз, щоб знайти всіх злочинців. І це в принципі, я вважаю, на користь цивілізації, бо якщо ми не знайдемо вихід цивілізований, то ви знаєте наших людей – вони знайдуть нецивілізований вихід", – заявив Зеленський.

Раніше президент розповів про тисячі закатованих окупантами українців. Він пообіцяв, що світ обов'язково визнає воєнні злочини РФ геноцидом.

Спецпризначенці Нацполіції 2 квітня почали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі. Натомість міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, зокрема, підлітків.