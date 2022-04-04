ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Це буде визнано світом як геноцид. Ми знаємо про тисячі закатованих, - Зеленський

Новость на русском →
Буча, Понеділок 04 квітня 2022 16:13
Це буде визнано світом як геноцид. Ми знаємо про тисячі закатованих, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський під час поїздки в Бучу (Київська область) заявив, що в Україні вже відомо про тисячі мирних громадян, закатованих російськими окупантами. Він закликав називати ці трагічні події геноцидом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови держави.

"Те, що ви бачите навколо, те, що вони зробили з цим прекрасним містечком, - це характеристика російських військових, які до людей ставилися гірше, ніж до тварин. Це військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид... Ми знаємо про тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти... Це і є геноцид", - заявив Зеленський.

Варто нагадати, що сьогодні Володимир Зеленський відвідав Бучу, де після звільнення від російських окупантів виявили тіла закатованих мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Буча Війна Росії проти України
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні