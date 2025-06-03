RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Будет встреча с командой Трампа: Ермак назвал цель визита украинской делегации в США

Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинская делегация в США проведет ряд встреч с командой президента США Дональда Трампа и представителями обеих партий, на которых будут обсуждать оборонную поддержку, санкции против РФ и ряд других важных тем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, прибыл в Вашингтон Также с нами команда Министерства обороны и Офиса", - отметил Ермак.

Он также отметил, что делегация в ходе визита планирует продвигать важные для Украины вопросы.

"Наша повестка довольно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроект сенатора (Линдси - ред.) Грэма. Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали", - добавил руководитель Офиса президента Украины.

По его словам, среди других тем - о вопросах возвращения Россией депортированных украинских детей, пропаганда россиян по вопросам церкви и др.

"Будет немало встреч с представителями обеих партий, которые поддерживают Украину, командой президента США Дональда Трампа. Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как РФ затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны", - подчеркнул Ермак.

 

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что глава Офиса президента Андрей Ермак отправился в Соединенные Штаты Америки.

Также вчера, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно экономических и оборонных соглашений. По его словам, Украина хочет предложить Штатам соглашения и о свободной торговле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАндрей Ермак