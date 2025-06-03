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Ермак летит в США, - источники

Вторник 03 июня 2025 09:01
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Ермак летит в США, - источники Фото: Андрее Ермак (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Глава Офиса президента Андрей Ермак отправится в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

"Руководитель ОП Андрей Ермак летит в США", - сообщил источник.

Стоит заметить, что вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки по экономическим и оборонным соглашениям. По его словам, Украина хочет предложить Штатам соглашения и о свободной торговле.

Более того, Зеленский анонсировал встречи по этому вопросу.

"Будут соответствующие встречи. Мы можем говорить, что на этой неделе, ну, я уже говорю это журналистам. Но я пока не будут раскрывать, в каком формате. Мы планируем, это будет в США. Там будем поднимать именно эти два вопроса", - сказал президент.

Помощь США Украине

В начале мая стало известно, что Госдепартамент США направил в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт оружия в Украину на сумму не менее 50 миллионов долларов. Это первый контракт на продажу вооружения, утвержденный во время президентства Дональда Трампа. В то же время после его возвращения в Белый дом новые пакеты военной помощи для Украины не поступали.

Кроме того, США недавно одобрили пакет поддержки для обслуживания и эксплуатации истребителей F-16 на сумму 310 миллионов долларов.

Кроме этого Соединенные Штаты Америки одобрили передачу ракет из Германии в Украину. Речь идет о более двух сотнях единиц.

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Соединенные Штаты Америки Андрей Ермак
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