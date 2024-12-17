Будет давить на Путина анекдотом. Зеленский объяснил, почему Орбан не может быть миротворцем

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на более тесные контакты с Дональдом Трампом после его инаугурации. И только после этого можно будет говорить о том, какое отношения у Трампа к украинскому плану победы.

"Я очень верю и надеюсь, что он будет прибавлять силы нашему плану. Добавлять силы отношениям между Украиной и США. И только этот союз, сильный союз. Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия (я не про людей, люди поддерживают украинцев) как премьер Орбан (премьер Венгрии Виктор Орбан - ред.)", - отметил Зеленский.

По его словам, Украине нужны прямые отношения с США, поскольку Украина уже показала, что она - сильная страна, и это было доказано на поле боя.

"У кого-то другого в Европе есть такой пример современный? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Каким образом он будет давить на Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит", - добавил глава украинского государства.