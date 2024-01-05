Будет тепло, но похолодание придет в несколько областей. Синоптик дала прогноз на Крещение

"На Крещение в Украине еще побудет теплая погода, днем +1...+5 градусов, на юге и Закарпатье +6...+11 градусов", - рассказала она.

В то же время, по словам синоптика, грядущее похолодание уже коснется крайнего севера, потому что там ожидается завтра днем 0...-4 градуса.

"Дождь и мокрый снег 6 января пройдут в западных и северных областях, на остальной территории Украины без существенных осадков", - констатировала Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве Крещение будет влажным, с мокрым снегом, днем около 0.

Похолодание в Украине

С 7 января на Украину придет очередная волна похолодания. В некоторых регионах мороз ударит до -25 градусов и будет сопровождаться значительным снегом, метелью и гололедицей. В частности, сильный мороз ударит в Черниговской и Сумской областях.

Из-за значительного усиления морозов и вероятной угрозы ракетных атак врага в Киеве и ряде областей местные власти проводят экстренные совещания и делятся важной информацией с гражданами.

И хотя похолодание вернется в Украину к концу этой недели, но задержится оно не надолго. В частности, уже с 11 января в Украине снова потеплеет.

Для справки

Крещение 2024 в Украине

Украина перешла на новый юлианский церковный календарь, и даты почти всех праздников сдвинулись на 13 дней назад. В частности, День Святого Николая, который ранее отмечался 19 декабря, "переехал" на 6-е. То же касается и Рождества - 25 декабря вместо 7 января, а Крещение - 6 января вместо 19-го. То есть теперь цикл праздников начинается с 18 ноября и заканчивается 7 января.

Напомним, христиане в Крещение чествуют Таинство Крещения Иисуса Христа, которое он совершил на реке Иордан. Именно поэтому праздник в народе называют Иордана, а освященную воду - иорданской. Подробнее о самом празднике - в материале.