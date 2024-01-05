Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак

Погода в Украине в эти выходные начнет резко ухудшаться. Из-за значительного усиления морозов и вероятной угрозы ракетных атак врага в Киеве и ряде областей местные власти проводят экстренные совещания и делятся важной информацией с гражданами.

Как Киев и разные регионы готовятся к сильным морозам и возможным обстрелам - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Киев

В Киевской городской военной администрации отмечают, что последние массированные ракетные удары РФ еще раз доказали, что враг не отказался от своей цели уничтожать гражданское население. Поэтому есть угроза повторных атак.

"Поэтому и существует реальная угроза повторения воздушных ударов, в том числе по объектам критической инфраструктуры ", - предупредили в КГВА.

В ближайшее время в Киеве ожидается ухудшение погодных условий - резкое похолодание до -18 градусов. Реагируя на эти вызовы, в столице сегодня был созван Совет обороны Киева, где были приняты следующие решения:

обеспечить работу всех "Пунктов несокрушимости" в круглосуточном режиме;

проверить и при необходимости доукомплектовать "Пунктов несокрушимости" г. Киева необходимыми средствами;

проверить готовность к обеспечению работы здравоохранительных учреждений на случай критической ситуации;

проинформировать киевлян о работе и доступе к "Пунктам несокрушимости" на период ухудшения погодных условий;

перед морозами проверить чердаки, технические этажи жилых домов, устранить недостатки для недопущения заморозки систем отопления домов;

Местные власти напоминают, что каждый киевлянин может найти ближайший "Пунктов несокрушимости" в приложении "Дія". Там есть интерактивная карта, в меню можно узнать адрес и условия каждого, а также проложить маршрут. Сервис работает даже без доступа в сеть Интернет - для этого нужно заранее загрузить карту выбранного региона в "Дія".

Кроме того, Совет обороны Киева поручил жилищно-эксплуатационным предприятиям, управляющим компаниям всех форм собственности, ОСМД и ЖКХ подготовиться, чтобы предотвратить замерзание системы отопления в случае чрезвычайной ситуации, вызванной вражескими обстрелами.

Для этого оперативный персонал сможет передвигаться по городу в комендантский час при наличии паспорта и служебного удостоверения.

Кировоградская область

Из-за прогнозируемого ухудшения погоды пришло заседание Совета обороны Кировоградской области и ТЭБ и ЧС.

"В таком формате отработали впервые. На связи - все общины, РВА, Силы обороны, ГСЧС, полиции, дорожники, связисты, энергетики, образование, медицина, ЖКХ, соцслужбы", - написал глава ОВА Андрей Райкович.

По его словам, на заседании было выдвинуто жесткое требование - дежурство аварийных бригад, обслуживающих коммунальную теплоэнергетику и дороги, запасы горючего, посыпочного материала, готовность мобильной генерации, в частности в больницах и соцучреждениях, круглосуточная работа "Пунктов несокрушимости", пунктов обогрева и особенно - укрытий.

Также в ОВА отметили важность доезда "скорых" на каждый вызов. Отдельное внимание уделят роддомам, ургентным, гемодиализам. Запасам продовольствия в торговых сетях, в садах, больницах, специнтернатах.

Также на заседании поручили тепловикам продумать каждый шаг, чтобы удержать систему, в случае атаки и не зависимо от ее сложности в условиях морозов.

"Для всех руководителей территорий, всех служб - никаких выходных и отпусков. Прежде всего - четкое взаимодействие между ОВА, Силами обороны, правоохранителями, ГСЧС, дорожниками и руководителями общин", - добавил руководитель области.

Полтавская область

В Полтавской области из-за приближающейся непогоды и угрозы массированных атак призывали быть готовыми к любым сценариям.

"Должны быть готовы к любым сценариям. В случае длительных отключений света или тепла жители региона могут рассчитывать на "Пункты несокрушимости". В них можно согреться, зарядить гаджеты, подключиться к интернету", - заявил глава ОВА Филипп Пронин.

В ОВА напоминают, что на территории области работают 590 пунктов несокрушимости. Они развернуты во всех общинах.

Адреса пунктов находятся на портале Полтавской ОВА. Также найти ближайший пункт легко на сайте. Поможет в поиске и приложение "Дія". Адреса "Пунктов несокрушимости" доступны и в официальных чат-ботах в Телеграме и Вайбере.

Харьковская область

Также накануне состоялось совещание по поводу грядущих морозов с руководителями общин в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

В ходе совещания обсудили функционирование "Пунктов несокрушимости" и пунктов обогрева касательно наполненности всем необходимым. Кроме того, будет проведена проверка запаса топлива, наличия генераторов, чтобы эти пункты в любой момент могли быть открыты и принимать людей.

"В таких условиях, когда враг кипит по критической инфраструктуре, когда наши электричества по несколько раз выезжают в день, чтобы восстанавливать те или иные сети, понимаем, что это будет определенным испытанием для нас. На это обратили внимание и к этому мы готовимся. Будем делать все, чтобы люди, если будут вследствие таких ударов отключения, могли бы прийти и получить тепло", - отметил Канашевич.

Он уточнил, что "Пункты несокрушимости" расположены вдали от линии фронта, "где есть определенная безопасность". Поэтому призвал накануне морозов жителей "горячих" общин эвакуироваться.

"Накануне таких морозов мы людям еще раз объясняем необходимость эвакуации… Надеемся, что эта критическая ситуация, которая потенциально может наступить, так же побуждает людей принять взвешенное решение - хотя бы временно выехать на территорию Харьковской области, где будет определенная безопасность", - добавил глава. РВА.