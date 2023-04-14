Будет справедливая ответственность: Зеленский отреагировал на обстрел Славянска

"Славянск. Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие", - говорится в сообщении.

Зеленский написал, что государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей, разрушая, уничтожая все живое.

"За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим", - добавил президент.