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Буде справедлива відповідальність: Зеленський відреагував на обстріл Слов’янська

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти жорстоко обстріляли Слов'янськ у Донецькій області і за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Слов'янськ. Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі", - йдеться у повідомленні.

Зеленський написав, що держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей, руйнуючи, знищуючи все живе.

"За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо", - додав президент.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 квітня, російські військові обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

До цього повідомлялось, що російські війська минулої ночі вдарили по Слов'янську Донецької області з С-300. Постраждала цивільна інфраструктура.

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